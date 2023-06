В Норвегии ученые зафиксировали сейсмические сигналы взрыва плотины Каховской ГЭС

Фахівці норвезької дослідницької організації NORSAR, яка займається вивченням сейсмічних явищ, виявили, що у день руйнування греблі Каховської ГЕС у районі станції стався вибух, йдеться на сайті організації.

Дані регіональних сейсмічних станцій показують, що вибух стався 6 червня о 2.54 за місцевим часом (1.54 за норвезьким часом). Приблизно в цей час, за інформацією ЗМІ, зруйнувалася гребля.

Своєю чергою, NPR зазначає, що фахівці не змогли точно визначити місце вибуху — за їхніми даними, він стався в радіусі 20−30 кілометрів від Каховської ГЕС. Водночас Ойє в коментарі радіостанції наголосив, що вибухи в цьому місці трапляються рідко, тому подібне навряд чи можна вважати збігом.

Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.



Magnitude estimated between 1 and 2.https://t.co/CpSSWIaqRCpic.twitter.com/QYEPL8LWEF