В Норвегии ученые зафиксировали сейсмические сигналы взрыва плотины Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n183912-v-norvegii-uchenye-zafiksirovali-seysmicheskie-signaly-vzryva-plotiny-kahovskoy-ges.html

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Фахівці норвезької дослідницької організації NORSAR, яка займається вивченням сейсмічних явищ, виявили, що у день руйнування греблі Каховської ГЕС у районі станції стався вибух, йдеться на сайті організації.

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Дані регіональних сейсмічних станцій показують, що вибух стався 6 червня о 2.54 за місцевим часом (1.54 за норвезьким часом). Приблизно в цей час, за інформацією ЗМІ, зруйнувалася гребля.

Ми бачимо сфокусований імпульс енергії, що типово для вибуху, — сказав американській радіостанції NPR Волкер Ойє, сейсмолог з NORSAR.

Своєю чергою, NPR зазначає, що фахівці не змогли точно визначити місце вибуху — за їхніми даними, він стався в радіусі 20−30 кілометрів від Каховської ГЕС. Водночас Ойє в коментарі радіостанції наголосив, що вибухи в цьому місці трапляються рідко, тому подібне навряд чи можна вважати збігом.

Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.



Magnitude estimated between 1 and 2.https://t.co/CpSSWIaqRCpic.twitter.com/QYEPL8LWEF — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 8, 2023

Нагадаємо, уранці 6 червня в окупованій росією частині Херсонської області було зруйновано греблю Каховської ГЕС — вода почала скидатися вниз за течією Дніпра, внаслідок чого тисячі житлових будинків підтоплені.

Російська влада бреше, що причиною руйнування греблі стали обстріли ЗСУ. Київ заявив, що російські військові підірвали станцію зсередини. Пропагандисти пишуть також, що гребля зруйнувалася сама через отримані за час війни пошкодження та «безпрецедентно високий» рівень води в Каховському водосховищі.