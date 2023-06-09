Как можно охлаждать ЗАЭС без Каховского водохранилища, объяснил президент «Энергоатома»

https://racurs.ua/n183914-kak-mojno-ohlajdat-zaes-bez-kahovskogo-vodohranilischa-obyasnil-prezident-energoatoma.html

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Заходів з охолодження реакторів ЗАЕС наразі достатньо. Президент «Енергоатома» розповів, що у випадку погіршення ситуації є інші джерела охолодження.

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Наприклад, можуть бути розгорнуті мобільні насосні установки, які закачуватимуть додаткову воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах до ЗАЕС. Останній рубіж — це використання підземних свердловин питної води, — сказав Петро Котін для «Радіо Свобода».

Сама ситуація зі спустошенням Каховського водосховища передбачена проєктом Запорізької АЕС. Основна загроза полягає в тому, що росіяни продовжують перебувати на майданчику ЗАЕС і «можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити».

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, заявили в Енергоатомі уранці 9 червня.

Зокрема, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — 16,66 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Запорізька АЕС ще продовжує відкачувати охолоджувальну воду з Каховського водосховища попри падіння рівня води в ньому до критичної позначки, заявив 8 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі.

Експерти МАГАТЕ кажуть, що, згідно з попередніми результатами перевірки, ЗАЕС зможе відкачувати воду, навіть якщо її рівень знизиться до 11 м або ж і нижче.