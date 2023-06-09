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В Гостомеле раздали миллионы гривен на восстановление подставным компаниям
В Гостомеле раздали миллионы гривен на восстановление подставным компаниямhttps://racurs.ua/n183915-v-gostomele-razdali-milliony-griven-na-vosstanovlenie-podstavnym-kompaniyam.htmlРакурс
Володимир Зеленський звільнив голову Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.
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Журналісти Bihus.info напередодні опублікували розслідування «Дика відбудова» — про те, як адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після окупації.
Серед них — мешканець тимчасово окупованого Донецька, пенсіонерка з Миколаєва та священник-утікач з Рівненщини.
Схемою зацікавилося також Бюро економічної безпеки. Попередньо, посадовці могли привласнити 5 млн грн на публічних закупівлях робіт по відбудові Гостомеля.
В самій селищній адміністрації свої дії пояснили «наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлю швидко». А також заявили, що не зобов’язані перевіряти підрядників.
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