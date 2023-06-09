У Гостомелі роздали мільйони гривень на відбудову підставним компаніям

https://racurs.ua/ua/n183915-u-gostomeli-rozdaly-milyony-gryven-na-vidbudovu-pidstavnym-kompaniyam.html

Ракурс

Володимир Зеленський звільнив голову Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.

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Журналісти Bihus.info напередодні опублікували розслідування «Дика відбудова» — про те, як адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після окупації.

Серед них — мешканець тимчасово окупованого Донецька, пенсіонерка з Миколаєва та священник-утікач з Рівненщини.

Схемою зацікавилося також Бюро економічної безпеки. Попередньо, посадовці могли привласнити 5 млн грн на публічних закупівлях робіт по відбудові Гостомеля.

В самій селищній адміністрації свої дії пояснили «наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлю швидко». А також заявили, що не зобов’язані перевіряти підрядників.