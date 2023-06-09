Оккупанты обстреляли больницу в Гуляйполе. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183924-okkupanty-obstrelyali-bolnicu-v-gulyaypole-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Армія країни-агресора російської федерації продовжує знищувати цивільні об'єкти в мирних українських містах.

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Так, окупанти у п’ятницю, 9 червня, обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє осіб. Про це керівника Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його інформацією, жертвами обстрілу стали молодша медична сестра та сантехнік. Ще двоє осіб дістали поранення.

Нагадаємо, ввечері 8 червня російська армія завдала ракетного удару по Черкаській області. Зокрема, дві російські ракети влучили по Уманщині. Прильоти були зафіксовані по промисловому об'єкту та автомийці. Внаслідок влучань щонайменше восьмеро осіб дістали поранення, двоє з них у важкому стані. У мережі з’явилося відео, яке свідчить, що ракета спричинила руйнування в місцевому супермаркеті.