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Ракурс
Масштабный пожар возник на вокзале в Уфе. Фото: росСМИ

Масштабный пожар возник на вокзале в уфе — горят цистерны с топливом (ВИДЕО)

9 июн 2023, 21:21
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Масштабні пожежі в російській федерації не припиняються.


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У п’ятницю, 9 червня, серйозне загоряння виникло на території залізничного вокзалу. Попередньо відомо, що загорілися щонайменше 10 цистерн із паливом. Площа пожежі складає сотні квадратних метрів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що вогонь підбирається до складу паливно-мастильних матеріалів. Пожежу та густий чорний дим від неї видно з різних куточків міста.

Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється.

Масштабна пожежа виникла на вокзалі в уфі. Фото: росЗМІ

Масштабна пожежа виникла на вокзалі в уфі. Фото: росЗМІ

Масштабна пожежа виникла на вокзалі в уфі. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, наприкінці травня у краснодарському краї росії горів Афіпський нафтопереробний завод. Місцева влада заявляла, що причиною виникнення пожежі стало попадання безпілотників. Мешканці заявляли про вибухи перед пожежею.

Источник: Ракурс


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