Иранские беспилотники. Фото:

https://racurs.ua/n183938-zavod-po-proizvodstvu-shahedov-nachali-stroit-v-rossii-foto.html

Ракурс

Завод із виробництва іранських дронів-камікадзе почали будувати на території російської федерації.

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Країна-агресор спільно з Іраном будує в республіці татарстан завод із виробництва «Шахедів», якими окупанти знищують цивільну інфраструктуру в Україні. Про це свідчить супутниковий знімок, який Білий дім опублікував у п’ятницю, 9 червня. Про це повідомляє видання AP.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що завод будують у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року. Саме підприємство може запрацювати вже у 2023 році.

За словами Кірбі, Іран продовжує постачати окупантам рф ударні безпілотники власного виробництва через Каспійське море з Амірабаду в Ірані до махачкали в росії. Станом на травень цього року росіяни отримали «сотні» іранських ударних БПЛА та обладнання для їхнього виробництва.

Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану і міжнародному співтовариству, — зазначив Кірбі та додав, що США намагатимуться зірвати цю діяльність.

Нагадаємо, на початку травня у Повітряних силах заявили, що Іран може перенести виробництво і збірку ударних дронів на територію білорусі через санкції.

Джерело: AP