Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Фото: ОПУ

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Засідання Ставки головнокомандувача провів президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 9 червня.

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Зараз увага України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де російський ворог може зазнати поразок. Доповідали командувачі оперативних напрямків, головнокомандувач ЗСУ, представники ГУР, Міноборони, Мінстратегпром, МВС. Про це Зеленський заявив у традиційному вечірньому відеозверненні.

За його словами, під час засідання керівництво держави та силових відомств детально обговорили постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та протиповітряної оборони.

Зеленський відзначив, що увагу сконцентрували на всіх напрямках, де дії Сил оборони потрібні й де противник може зазнати тих чи інших поразок.

Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, командування Сил оборони повідомляло, що українські війська 8 червня просунулися на 1,2 км на деяких ділянках в районі Бахмуту. ЗСУ штурмують позиції росіян уже кілька днів, а регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмуту замість бійців ПВК «Вагнера», погано знають місцевість і недостатньо злагоджені. Це грає на руку захисникам.