ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n183923-zsu-prosunulysya-vpered-pid-bahmutom.html

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Українські війська за минулу добу просунулися на 1,2 км на деяких ділянках в районі Бахмуту.

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Про це повідомив в ефірі телемарафану речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, Сили оборони штурмують позиції росіян уже кілька днів. Регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмуту замість бійців ПВК «Вагнера», погано знають місцевість і недостатньо злагоджені, що грає на руку українським військам.

Знищено 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», реактивну систему залпового вогню «Град» та три польові склади боєприпасів.

Тому ми завдали ударів, проводимо штурмові дії. За добу наші підрозділи просунулися на деяких ділянках на 1,2 км. Це все в рамках оборонної операції, головне завдання — вибивати потенціал ворога максимально, — сказав Череватий.

Генштаб ЗСУ повідомив 9 червня, що ситуація на всіх ділянках фронту напружена. Важкі бої тривають на сході — на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Бахмутському напрямку російські війська стягують резерви та намагаються утримати позиції, є спроби невдалих атак.

Українські сили ведуть активні бої на декількох ділянках в районі Бахмуту. На півдні, на Запорізькому напрямку, противник в обороні. Тривають позиційні бої, — сказали в Генштабі.