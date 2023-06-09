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Обстрелы рф привели к загрязнению воздуха. Фото:
Загрязнение воздуха зафиксировали на Харьковщине из-за обстреловhttps://racurs.ua/n183936-zagryaznenie-vozduha-zafiksirovali-na-harkovschine-iz-za-obstrelov.htmlРакурс
Забруднення повітря фіксується у Харківській області внаслідок російських обстрілів.
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У п’ятницю, 9 червня, армія рф завдала ударів по об'єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади. Виникла пожежа на підприємстві й внаслідок цього відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря. Про це повідомив Telegram-канал Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.
Під загрозою опинилися жителі Краснокутської громади — селища Краснокутськ, села Качалівка та Любівка. У «Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ» закликали місцевих мешканців не відкривати вікна та обмежити перебування на вулиці цими вихідними. Також варто зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.
Особливо обережно треба поставитись до заборони на прогулянки з дітьми на вулиці, — наголошують фахівці.
Нагадаємо, російські окупанти вже двічі за тиждень обстрілювали аміакопровод у Харківській області. Після цього загарбники традиційно звинуватили в агресії Збройні сили України.
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