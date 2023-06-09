Обстріли рф призвели до забруднення повітря. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183936-zabrudnennya-povitrya-zafiksuvaly-na-harkivschyni-cherez-obstrily.html

Ракурс

Забруднення повітря фіксується у Харківській області внаслідок російських обстрілів.

.

У п’ятницю, 9 червня, армія рф завдала ударів по об'єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади. Виникла пожежа на підприємстві й внаслідок цього відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря. Про це повідомив Telegram-канал Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

Під загрозою опинилися жителі Краснокутської громади — селища Краснокутськ, села Качалівка та Любівка. У «Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ» закликали місцевих мешканців не відкривати вікна та обмежити перебування на вулиці цими вихідними. Також варто зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.

Особливо обережно треба поставитись до заборони на прогулянки з дітьми на вулиці, — наголошують фахівці.

Нагадаємо, російські окупанти вже двічі за тиждень обстрілювали аміакопровод у Харківській області. Після цього загарбники традиційно звинуватили в агресії Збройні сили України.