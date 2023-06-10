Ночью рашисты одновременно атаковали ракетами и дронами несколько регионов Украины

https://racurs.ua/n183944-nochu-rashisty-odnovremenno-atakovali-raketami-i-dronami-neskolko-regionov-ukrainy.html

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Вночі над Україною знищено 20 шахедів та дві ракети.

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Усього по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків випущено 8 ракет та 35 шахедів — з району східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, раніше місцева влада повідомляла про прильоти ракет, «шахедів» та їхніх уламків в Одесі та області, у Харківській області, по аеродрому «Миргород» під Полтавою.

У Повітряних силах розповіли, що Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.

Усього по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 — з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Атака тривала з 23.00 год 9 червня до 5.00 год 10 червня 2023 року. Попередньо без людських жертв. Щодо наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.

Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10», «Zala», «Supercam»).