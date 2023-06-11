Два БПЛА упали в калужской области рф. Фото:

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Ракурс

Падіння двох невідомих безпілотників сталося вночі 11 червня на території калузької області росії.

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Один із дронів упав у жуковському районі поблизу села стрілківка. Внаслідок цього нібито ніхто не постраждав, два садові будинки були не дуже сильно пошкоджені. Про це губернатор калузької області рф владислав шапша повідомив у Telegram.

А в мединському районі у лісовому масиві виявили місце падіння, ймовірно, ще одного дрона. Влада росії традиційно заявила, що постраждалих і руйнувань немає.

Російський Telegram-канал «Shot» повідомив, що на місці працюють екстрені служби і поліція, уламки БПЛА вивчають експерти.

Як відомо, калузька область не має спільного кордону з Україною. Вона межує, зокрема, з брянською та московською областями.

Нагадаємо, 30 травня щонайменше 30 невідомих безпілотників атакували москву та московську область. Деякі БПЛА врізалися у житлові будинки, бо їх російські силовики намагалися заглушити системами радіоелектронної боротьби. Багато дронів були зафіксовані на рубльовці, неподалік резиденцій російського диктатора володимира путіна, міністра оборони сергія шойгу та інших можновладців. В міноборони рф заявляли про вісім знищених дронів.