Крым будет иметь проблемы с доступом к пресной воде. Фото:

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Підрив російськими військами Каховської ГЕС призведе до того, що окупований Крим матиме проблеми з доступом до прісної води.

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Каховське водосховище, звідки бере воду Північно-Кримський канал, вже сильно обміліло. Згодом вода взагалі перестане надходити до півострова. Це погіршить доступ до прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму. Про це 11 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення за допомогою водосховищ, обмежень води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з росії.

Однак мешканцям окупованих територій загрожує санітарна криза, яка можу бути спричинена захворюваннями, які передаються через воду.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС та звинуватила у цьому Україну. Внаслідок терористичного акту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів, а найбільше постраждала Херсонська та Миколаївська області.