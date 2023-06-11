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Освобождение оккупированных территорий Украины. Фото: ОПУ
ВСУ выбили оккупантов из Благодатного Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183976-vsu-vybili-okkupantov-iz-blagodatnogo-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Звільнення окупованих територій України від російських загарбників триває.
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Зокрема, ворожих солдатів прогнали з села Благодатне Донецької області. Захисникам вдалося взяти в полон російських військових, а отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації України. Про це 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила в Facebook.
Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! — йдеться у повідомленні.
Село Благодатне належить Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області. Населення за переписом 2001 року становило 137 осіб.
Благодатне розташоване неподалік населеного пункту Велика Новосілка. Днями в ЗСУ заявляли, що у районі Великої Новосілки на Запорізькому напрямку тривають «бої місцевого значення».
У Генеральному штабі ЗСУ або командуванні Сил оборони цю інформацію поки не підтверджували та не спростовували.
Нагадаємо, 10 червня президент України Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні й оборонні дії, а командувачі всіх напрямків налаштовані позитивно.
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