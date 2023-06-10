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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Відбуваються контрнаступальні дії — Зеленський

10 чер 2023, 16:40
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В Україні відбуваються певні контрнаступальні й оборонні дії, командувачі всіх напрямків налаштовані позитивно.


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Президент України Володимир Зеленський заявив про це на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє агентство «Укрінформ».

Важливо, що росія відчуває завжди, що їм недовго залишилося, на мою думку. Контрнаступальні й оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії — я не буду говорити детально. Вважаю, що ми це обов’язково будемо відчувати, — зазначив Зеленський.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський додав, що він не довіряв би «різним телеграм-каналам, і особливо путіну».

Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим, і я їм довіряю, — наголосив він.

За словами Зеленського, він щоденно перебуває на зв’язку з командуванням різних напрямків, а також Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Всі зараз налаштовані позитивно — так Путіну і передайте, — резюмував Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»


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