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Прем'єр Канади у Києві з неанонсованим візитом
Прем'єр Канади у Києві з неанонсованим візитом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183950-premier-kanady-u-kyievi-z-neanonsovanym-vizytom-foto.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув 10 червня до Києва з візитом, який не анонсували. Він вже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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Трюдо також поклав вінок до меморіалу пам’яті загиблих на війні проти України.
Він приїхав разом з віце-прем'єр-міністеркою Христею Фріланд.
Трюдо прибув до української столиці, оскільки уряд президента України Володимира Зеленського намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію населення після теракту на греблі Каховської ГЕС.
Візит у Києві Трюдо розпочав з покладання квітів до Стіни пам’яті полеглим воїнам в російсько-українській війні.
Це вже другий візит Трюдо в Україну з початку широкомасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Востаннє канадський прем'єр відвідував Київ у травні 2022 року.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським лідером, у якій обговорив програму довгострокового оборонного співробітництва, а також наголосив на початку конфіскації російських активів у Канаді.
Наприкінці квітня уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн. канадських доларів (28,9 млн дол.).