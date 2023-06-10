Премьер Канады в Киеве с внезапным визитом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув 10 червня до Києва з візитом, який не анонсували. Він вже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

.

Трюдо також поклав вінок до меморіалу пам’яті загиблих на війні проти України.

Він приїхав разом з віце-прем'єр-міністеркою Христею Фріланд.

Трюдо прибув до української столиці, оскільки уряд президента України Володимира Зеленського намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію населення після теракту на греблі Каховської ГЕС.

Візит у Києві Трюдо розпочав з покладання квітів до Стіни пам’яті полеглим воїнам в російсько-українській війні.

Це вже другий візит Трюдо в Україну з початку широкомасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Востаннє канадський прем'єр відвідував Київ у травні 2022 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським лідером, у якій обговорив програму довгострокового оборонного співробітництва, а також наголосив на початку конфіскації російських активів у Канаді.

Наприкінці квітня уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн. канадських доларів (28,9 млн дол.).