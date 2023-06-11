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Ракурс
Россияне ударным дроном "Ланцет" сожгли деревянный "Леопард"

Россияне ударным дроном «Ланцет» сожгли деревянный «Леопард» (ВИДЕО)

11 июн 2023, 18:38
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Росіяни ударним дроном «Ланцет» спалили «Леопард». Щоправда, це був дерев’яний макет танка.


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У мережі 11 червня опублікували відео, на якому видно макет, що горить поблизу будівлі. Автор відео стверджує:

Під**и підбили щойно мій деревяний танк. Я не вірю, що вони такі дурні

Для цього росіяни використали «Ланцет», який влучив у макет українського танка.

Чекаємо на новий звіт про знищену техніку НАТО.

Источник: Ракурс


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