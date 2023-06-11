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Ракурс
Росіяни ударним дроном "Ланцет" спалили дерев'яний "Леопард"

Росіяни ударним дроном «Ланцет» спалили дерев’яний «Леопард» (ВІДЕО)

11 чер 2023, 18:38
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Росіяни ударним дроном «Ланцет» спалили «Леопард». Щоправда, це був дерев’яний макет танка.


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У мережі 11 червня опублікували відео, на якому видно макет, що горить поблизу будівлі. Автор відео стверджує:

Під**и підбили щойно мій деревяний танк. Я не вірю, що вони такі дурні

Для цього росіяни використали «Ланцет», який влучив у макет українського танка.

Чекаємо на новий звіт про знищену техніку НАТО.

Джерело: Ракурс


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