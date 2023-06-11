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Росіяни ударним дроном "Ланцет" спалили дерев'яний "Леопард"
Росіяни ударним дроном «Ланцет» спалили дерев’яний «Леопард» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183990-rosiyany-udarnym-dronom-lancet-spalyly-derev-yanyy-leopard-video.htmlРакурс
Росіяни ударним дроном «Ланцет» спалили «Леопард». Щоправда, це був дерев’яний макет танка.
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У мережі 11 червня опублікували відео, на якому видно макет, що горить поблизу будівлі. Автор відео стверджує:
Під**и підбили щойно мій деревяний танк. Я не вірю, що вони такі дурні
Для цього росіяни використали «Ланцет», який влучив у макет українського танка.
Чекаємо на новий звіт про знищену техніку НАТО.