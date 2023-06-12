Рада не успевает с 1 июля изменить налоговую политику, о чем просит МВФ — нардеп

https://racurs.ua/n184001-rada-ne-uspevaet-s-1-iulya-izmenit-nalogovuu-politiku-o-chem-prosit-mvf-nardep.html

Ракурс

Рада не встигає з 1 липня змінити податкову політику, про що просить МВФ.

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Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав у Телеграм, що ідеться про такі заходи:

скасування «єдиного податку 2%";

скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2 групи;

відновлення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

«Бабель» пише, що відповідне рішення таки ухвалять, але терміни поки невідомі, оскільки до законопроєкту внесли понад 800 правок. Крім того, парламент хоче підкорегувати проєкт закону на користь підприємців.