Подрываются от малейшего прикосновения – в Черное море вынесло мины и много боеприпасов

https://racurs.ua/n184004-podryvautsya-ot-maleyshego-prikosnoveniya-v-chernoe-more-vyneslo-miny-i-mnogo-boepripasov.html

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В купі сміття може бути вибухівка: в ОК «Південь» закликають звертатись до фахівців і лише потім прибирати узбережжя від того, що винесло до берегів, зокрема Одещини, після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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До берега може прибивати якірні міни, міни-«пелюстки», які дуже небезпечні та підриваються від найменшого дотику.

Навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно, — сказала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що крім звичайних протипіхотних, протидесантних та протитанкових мін, які змило з ворожої лінії оборони лівого берега, у купах сміття може бути дуже багато легших мін та інших боєприпасів — з розмитих складів боєкомплекту.

У Чорному морі специфічні течії, які можуть відносити купи сміття дуже далеко, а потім повертати їх до берега.