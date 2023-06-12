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Ракурс
Погибло много рыбы и моллюсков - появились фото Каховского водохранилища после обмеления

Погибло много рыбы и моллюсков — появились фото Каховского водохранилища после обмеления

12 июн 2023, 09:37
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У Херсоні вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 м. За пів доби рівень зменшився на 64см, повідомили в ОВА.


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46 населених пунктів підтопленими: 32 на правому березі (3801 будинок) і 14 — на тимчасово окупованій території.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію та відкривають вогонь у спину тих, хто намагається врятуватися. Однак 112 осіб вдалося евакуювати.

З підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано 3 тис. 704 особи, серед них 372 дитини. На Херсонщині 35 людей вважаються зниклими безвісти, семеро з них — діти.

Рівень води Каховського водосховища районі Нікополя станом на 20:00 11 червня становив 9,04 м. В Укргідроенерго стверджують, що через втрати гідравлічного звʼязку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста неможливі. Фахівці шукають спосіб продовжити вимірювання.

Запорізький фотограф Євген Вік показав, як зараз виглядає Каховське водосховище після обміління. Загинуло багато риби та молюсків.

Каховське водосховище 11 червня, фото - Eugene Vik

Місцеві вважали, що вода відійшла від берега приблизно на 30 метрів і на «пляжах», що утворилися, виявилися гори сміття.

Каховське водосховище 11 червня, фото - Eugene Vik

Каховське водосховище 11 червня, фото - Eugene Vik

Каховське водосховище 11 червня, фото - Eugene Vik

Источник: Ракурс


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