Загинуло багато риби та молюсків - з'явилися фото Каховського водосховища після обміління

https://racurs.ua/ua/n184002-zagynulo-bagato-ryby-ta-moluskiv-z-yavylysya-foto-kahovskogo-vodoshovyscha-pislya-obmilinnya.html

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У Херсоні вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 м. За пів доби рівень зменшився на 64см, повідомили в ОВА.

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46 населених пунктів підтопленими: 32 на правому березі (3801 будинок) і 14 — на тимчасово окупованій території.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію та відкривають вогонь у спину тих, хто намагається врятуватися. Однак 112 осіб вдалося евакуювати.

З підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано 3 тис. 704 особи, серед них 372 дитини. На Херсонщині 35 людей вважаються зниклими безвісти, семеро з них — діти.

Рівень води Каховського водосховища районі Нікополя станом на 20:00 11 червня становив 9,04 м. В Укргідроенерго стверджують, що через втрати гідравлічного звʼязку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста неможливі. Фахівці шукають спосіб продовжити вимірювання.

Запорізький фотограф Євген Вік показав, як зараз виглядає Каховське водосховище після обміління. Загинуло багато риби та молюсків.

Місцеві вважали, що вода відійшла від берега приблизно на 30 метрів і на «пляжах», що утворилися, виявилися гори сміття.