«Укрзализныця» объяснила, как купить билет в женские купе

https://racurs.ua/n184011-ukrzaliznycya-obyasnila-kak-kupit-bilet-v-jenskie-kupe.html

Ракурс

Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе. Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці.

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Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок, повідомила прес-служба перевізника 12 червня.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

№ 81 Київ — Ужгород;

№ 41 Дніпро — Трускавець;

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 15 Харків — Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Цю тему порушили після петиції про роздільні вагони — усе через відчуття небезпеки в нічних потягах. Жіночі купе, або вагони, нині існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.