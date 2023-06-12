Семь стран Евросоюза хотят отменить принцип 100% консенсуса в голосованиях по внешней политике

https://racurs.ua/n184016-sem-stran-evrosouza-hotyat-otmenit-princip-100-konsensusa-v-golosovaniyah-po-vneshney-politike.html

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Сім країн Євросоюзу закликають скасувати принцип одностайності (100% консенсусу) у голосуваннях з питань зовнішньої політики. Свою позицію вони опублікували в журналі Politico.

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Наразі рішення для його ухвалення мають підтримати абсолютно всі країни-члени ЄС.

Міністри закордонних справ Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії закликають перейти до голосування кваліфікованою більшістю — коли достатньо голосів більшості, а не всіх (55% держав-членів, які представляють не менше 65% населення ЄС).

Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності — що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти рРосії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави, — йдеться у заяві міністрів.

Вони також пропонують ширше використовувати «конструктивну помірність», коли країна може виступити проти, але не блокувати рішення.

Вони вважають, що так Євросоюз зможе ефективніше приймати рішення в умовах війни в Україні.

Незгодним країнам, які зазнають «занепокоєння» щодо можливого нововведення, обіцяє враховувати їхню думку для прийняття «найкращих рішень для наших колективних інтересів».