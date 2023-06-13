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Одесские морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области
Одесские морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184035-odesskie-morpehi-pokazali-kak-osvobojdali-makarovku-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено від росіян.
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Одеські морські піхотинці зі 137 батальйону 35 ОБрМП продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області.
Як результат — частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.
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