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Ракурс
Одесские морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области

Одесские морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области (ВИДЕО)

13 июн 2023, 09:59
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Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено від росіян.


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Одеські морські піхотинці зі 137 батальйону 35 ОБрМП продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області.

Як результат — частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.

Источник: Ракурс


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