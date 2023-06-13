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Одеські морпіхи показали, як звільняли Макарівку на Донеччині

Одеські морпіхи показали, як звільняли Макарівку на Донеччині (ВІДЕО)

13 чер 2023, 09:59
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Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено від росіян.


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Одеські морські піхотинці зі 137 батальйону 35 ОБрМП продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області.

Як результат — частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.

Джерело: Ракурс


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