Одеські морпіхи показали, як звільняли Макарівку на Донеччині

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Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено від росіян.

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Одеські морські піхотинці зі 137 батальйону 35 ОБрМП продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області.

Як результат — частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.