В Краснодаре горел нефтеперерабатывающий комплекс

https://racurs.ua/n184037-v-krasnodare-gorel-neftepererabatyvauschiy-kompleks-video.html

Ракурс

У російському місті Краснодар у ні проти вівторка, 13 червня, сталася пожежа на нафтопереробному комплексі

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Полум’я та густий чорний дим, який здіймався в небо, було видно за кілька кілометрів.

Ймовірно горіла ємність з нафтопродуктами, або технологічне обладнання.

За даними Telegram-канала SHOT, загорілася колона для виробництва дизельного пального на території нафтопереробного заводу на вулиці Захарова неподалік Яблонівського мосту в Краснодарі.

«Мілітарний» пише, що це може бути і місткість для зберігання нафтопродуктів.

На опублікованих відео зафіксовано потужну пожежу з відкритим полум’ям та густим чорним димом, який здіймається в небо, його видно за кілька кілометрів.

Площа загоряння становить 20 кв. м, на місці працюють пожежники.

Заявляється, що пожежу вже локалізували, причини події з’ясовують.

Про постраждалих не повідомляють.

У ніч проти 31 травня на території Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї рф стався вибух. Тоді росіяни заявили, що причиною загоряння став приліт безпілотника. Пожежа охопила 100 квадратних метрів підприємства. Очевидці повідомляли, що вибух було чутно за кілька кілометрів. Афіпський НПЗ розташований за 15 км від Краснодару.