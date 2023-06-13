Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области. Фото: Андрей Ермак

https://racurs.ua/n184052-okkupanty-obstrelyali-cerkov-v-hersonskoy-oblasti-pogib-svyaschennik-foto.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.

.

Під обстріл вдень 13 червня потрапила територія церкви у селищі Білозерка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний священник, а поранення дістала 76-річна жінка. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Також російський обстріл призвів до пошкодження чотирьох житлових будинків, пошта, адміністративних будівель, центральної площі та обʼєктів критичної інфраструктури.

У прес-службі Херсонської обласної прокуратури повідомили, що обстріл з російської артилерії було здійснено близько 11.40. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Внаслідок ракетної атаки атаку загинуло 11 осіб. Наразі триває розбір конструкцій.