Ударные дроны СБУ уничтожили российские танки и пехоту. Фото:

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Українські безпілотники вдало «полюють» на російських окупантів та їхню техніку на полі бою.

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Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України продовжують «розбирати» російські танки, зенітно-ракетні комплекси та піхоту. Про це 13 червня повідомили в прес-центрі СБУ.

А роблять вони це дуже ювелірно і без «зайвих дублів» — окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок, — зазначили в СБУ.

В спецслужбі додали, що за останній тиждень були знищені 16 російських танків, п’ять самохідних артилерійських установок, 14 бойових броньованих машин та 16 вантажівок. Також на купу металу були перетворені три ворожі системи спостереження «Муром», ТОС «Солнцепьок», зенітно-ракетні комплекси «ТОР» та «БУК», РЛС «Зоопарк». Крім того, внаслідок атак дронів росія втратила понад 150 окупантів вбитими та пораненими.

Нагадаємо, 12 червня українські військові знищили ще один дороговартісний російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Орієнтовна вартість цієї машини становить від 16 млн дол.