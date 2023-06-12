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Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили ще одного російського «Алігатора»https://racurs.ua/ua/n184024-zsu-znyschyly-sche-odnogo-rosiyskogo-aligatora.htmlРакурс
Українські військові знищили ще один дороговартісний російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».
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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Генштабу ЗСУ.
Орієнтовна вартість вертольота Ка-52 становить від 16 млн доларів.
Раніше сьогодні у ранковому зведенні Генштабу про втрати російських окупантів дня кількість ліквідованих вертольотів ворога оцінювалося у 299 одиниць.
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