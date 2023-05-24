Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, фото: Генштаб ЗСУ

Вертоліт Ка-52 та чотири «шахеди» знищили захисники України за добу

24 тра 2023, 09:07
999

Захисники України минулої доби знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт «Ка-52».


.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США, — наголошують у Генштабі.

Також українські військові за минулу добу знищили п’ять російських безпілотників:

  • чотири ударних БПЛА типу Shahed;
  • один розвідувальний дрон типу Zala.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, зокрема — три удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів