Вертолет Ка-52 и четыре «шахеда» уничтожили защитники Украины за сутки

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Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ
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Захисники України минулої доби знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт «Ка-52».
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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США, — наголошують у Генштабі.
Також українські військові за минулу добу знищили п’ять російських безпілотників:
- чотири ударних БПЛА типу Shahed;
- один розвідувальний дрон типу Zala.
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, зокрема — три удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.
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