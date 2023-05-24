Вертолет Ка-52 и четыре «шахеда» уничтожили защитники Украины за сутки

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n183362-vertolet-ka-52-i-chetyre-shaheda-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki.html

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Захисники України минулої доби знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт «Ка-52».

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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США, — наголошують у Генштабі.

Також українські військові за минулу добу знищили п’ять російських безпілотників:

чотири ударних БПЛА типу Shahed;

один розвідувальний дрон типу Zala.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, зокрема — три удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.