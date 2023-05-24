Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ

Вертолет Ка-52 и четыре «шахеда» уничтожили защитники Украины за сутки

24 мая 2023, 09:07
999

Захисники України минулої доби знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт «Ка-52».


.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США, — наголошують у Генштабі.

Також українські військові за минулу добу знищили п’ять російських безпілотників:

  • чотири ударних БПЛА типу Shahed;
  • один розвідувальний дрон типу Zala.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, зокрема — три удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров