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Украинские военные уничтожили уже более 204 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

400 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

24 мая 2023, 08:34
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 204 тис. 760 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 24 травня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 792 танки;
  • 7 тис. 424 бойові броньовані машини;
  • 3 тис. 339 одиниць артилерійських систем;
  • 570 одиниць РСЗВ;
  • 327 одиниць засобів ППО;
  • 309 літаків;
  • 296 гелікоптерів;
  • 2 тис. 871 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 15 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 440 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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