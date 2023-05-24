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Украинские военные уничтожили уже более 204 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 204 тис. 760 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 24 травня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 792 танки;
- 7 тис. 424 бойові броньовані машини;
- 3 тис. 339 одиниць артилерійських систем;
- 570 одиниць РСЗВ;
- 327 одиниць засобів ППО;
- 309 літаків;
- 296 гелікоптерів;
- 2 тис. 871 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 15 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 440 одиниць спеціальної техніки.
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