Украинские военные уничтожили уже более 204 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n183361-400-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 204 тис. 760 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 24 травня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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