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Українські військові знищили вже понад 204 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
400 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183361-400-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 204 тис. 760 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 24 травня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 792 танки;
- 7 тис. 424 бойові броньовані машини;
- 3 тис. 339 одиниць артилерійських систем;
- 570 одиниць РСЗВ;
- 327 одиниць засобів ППО;
- 309 літаків;
- 296 гелікоптерів;
- 2 тис. 871 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 15 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 440 одиниць спеціальної техніки.
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