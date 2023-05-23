Ракурсhttps://racurs.ua/
Момент ураження боєкомплекту рф біля ДАПу показали ЗСУ
Момент ураження боєкомплекту рф біля ДАПу показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183348-moment-urajennya-boiekomplektu-rf-bilya-dapu-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Момент ураження боєкомплекту окупаційної армії росії біля ДАПу на Донеччині показали воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.
.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...