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Ракурс
Момент ураження боєкомплекту рф біля ДАПу показали ЗСУ

Момент ураження боєкомплекту рф біля ДАПу показали ЗСУ (ВІДЕО)

23 тра 2023, 18:40
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Момент ураження боєкомплекту окупаційної армії росії біля ДАПу на Донеччині показали воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.


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Джерело: Ракурс


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