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Ракурс
Момент детонации боекомплекта рф близ ДАПа показали ВСУ

Момент детонации боекомплекта рф близ ДАПа показали ВСУ (ВИДЕО)

23 мая 2023, 18:40
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Момент ураження боєкомплекту окупаційної армії росії біля ДАПу на Донеччині показали воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.


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Источник: Ракурс


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