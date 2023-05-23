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Момент детонации боекомплекта рф близ ДАПа показали ВСУ
Момент детонации боекомплекта рф близ ДАПа показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183348-moment-detonacii-boekomplekta-rf-bliz-dapa-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Момент ураження боєкомплекту окупаційної армії росії біля ДАПу на Донеччині показали воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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