ВСУ уничтожили еще одного российского «Аллигатора»

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184024-vsu-unichtojili-esche-odnogo-rossiyskogo-alligatora.html

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Українські військові знищили ще один дороговартісний російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».

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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Генштабу ЗСУ.

Орієнтовна вартість вертольота Ка-52 становить від 16 млн доларів.

Раніше сьогодні у ранковому зведенні Генштабу про втрати російських окупантів дня кількість ліквідованих вертольотів ворога оцінювалося у 299 одиниць.