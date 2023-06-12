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Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили еще одного российского «Аллигатора»

12 июн 2023, 19:57
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Українські військові знищили ще один дороговартісний російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».


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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Генштабу ЗСУ.

Орієнтовна вартість вертольота Ка-52 становить від 16 млн доларів.

Раніше сьогодні у ранковому зведенні Генштабу про втрати російських окупантів дня кількість ліквідованих вертольотів ворога оцінювалося у 299 одиниць.

Источник: Ракурс


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