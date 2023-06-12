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Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, фото: Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили еще одного российского «Аллигатора»https://racurs.ua/n184024-vsu-unichtojili-esche-odnogo-rossiyskogo-alligatora.htmlРакурс
Українські військові знищили ще один дороговартісний російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».
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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Генштабу ЗСУ.
Орієнтовна вартість вертольота Ка-52 становить від 16 млн доларів.
Раніше сьогодні у ранковому зведенні Генштабу про втрати російських окупантів дня кількість ліквідованих вертольотів ворога оцінювалося у 299 одиниць.
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