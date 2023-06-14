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Последствия ракетного удара по Одессе, фото: Оперативное командование «Юг»

Рашисты ударили ракетами по Одессе, есть погибшие (ФОТО)

14 июн 2023, 08:21
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 червня, завдали ракетного удару по Одесі.


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Ворог атакував місто чотирма крилатими ракетами «Калібр» з корабля в Чорному морі, дві з них було збито. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

На жаль, російський ракетний удар призвів до руйнувань та людських жертв:

  • влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення;
  • внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди, — зазначають в ОК «Південь».

Наслідки ракетного удару по Одесі, фото: Оперативне командування «Південь»

Источник: Ракурс


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