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Украинские военные проводят наступательную операцию, фото: Генштаб ВСУ
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.
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Про це сьогодні, 14 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, українські військові за добу, що минула:
- на Бахмутському напрямку на різних ділянках за добу пройшли вперед від 200−500 м;
- на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300−350 м.
Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, — наголошує Маляр.
На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні, — зазначає Маляр.
Зокрема, за вчорашню добу ворог втратив:
- артилерійську батарею самохідних гармат;
- два комплекси РЕБ;
- зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.
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