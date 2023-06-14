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Ракурс
Українські військові здійснюють наступальну операцію, фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають частковий успіх на двох напрямках — Маляр

14 чер 2023, 14:58
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.


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Про це сьогодні, 14 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові за добу, що минула:

  • на Бахмутському напрямку на різних ділянках за добу пройшли вперед від 200−500 м;
  • на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300−350 м.

Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, — наголошує Маляр.

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні, — зазначає Маляр.

Зокрема, за вчорашню добу ворог втратив:

  • артилерійську батарею самохідних гармат;
  • два комплекси РЕБ;
  • зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць);
  • радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
  • ЗРК.

Джерело: Ракурс


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