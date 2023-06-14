Українські військові здійснюють наступальну операцію, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184076-ukrayinski-viyskovi-maut-chastkovyy-uspih-na-dvoh-napryamkah-malyar.html

Ракурс

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.

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Про це сьогодні, 14 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові за добу, що минула:

на Бахмутському напрямку на різних ділянках за добу пройшли вперед від 200−500 м;

на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300−350 м.

Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, — наголошує Маляр.

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні, — зазначає Маляр.

Зокрема, за вчорашню добу ворог втратив: