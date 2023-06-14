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Захисники України ліквідували вже понад 217 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
680 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184067-680-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 217 тис. 330 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб.
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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 943 танки;
- 7 тис. 653 бойові броньовані машини;
- 3 тис. 783 одиниці артилерійських систем;
- 603 одиниці РСЗВ;
- 364 одиниці засобів ППО;
- 314 літаків;
- 300 гелікоптерів;
- 3 тис. 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 196 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 482 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 516 одиниць спеціальної техніки.
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