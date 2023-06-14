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Захисники України ліквідували вже понад 217 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

680 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

14 чер 2023, 09:21
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 217 тис. 330 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб.


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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 943 танки;
  • 7 тис. 653 бойові броньовані машини;
  • 3 тис. 783 одиниці артилерійських систем;
  • 603 одиниці РСЗВ;
  • 364 одиниці засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 300 гелікоптерів;
  • 3 тис. 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 196 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 482 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 516 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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