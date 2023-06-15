Рашисты подтянули к границе с Украиной новый ракетный комплекс - чем опасны Х-35

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росія перекинула до Брянської області дивізіон ракетного комплексу «Бал».

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У КМДА повідомили, що згідно з інформацією Генштабу, наявність біля північно-східних кордонів дивізіону цього ракетного комплексу збільшується ризик ракетних ударів по Києву.

Береговий мобільний ракетний комплекс «Бал» має чотири самохідні пускові установки, кожна несе 8 ракет, сумарний залп — 32 ракети. Комплекс озброєний ракетою Х-35.

Особливості ракети Х-35:

наднизька висота польоту — менш як 15 м;

швидкість — близько 1000 км/год;

вага боєголовки 145 кг

Через це зросла загроза ударів ракетами Х-35, які можуть сягнути Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Вони мають збільшену дальність ураження, але при цьому менше за розміром, тому їх складніше виявляти, розповів з цього приводу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Точно ми не можемо знати, яка дальність ураження. Ну там 260 км, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, якими вони хочуть бити по Україні з Брянської області. Ракета цього комплексу має бойову частину до 150 кг. Якщо порівнювати з Х-101 чи «Калібром», то там 400−450 кг. Сама ракета менша, а це вже небезпечніше, тому що її важче виявляти, адже її площа розсіювання (ефективна поверхня, що відбивається) менша. До того ж ракета призначена летіти над водою, а таким чином вона притискається нижче до землі, — розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни вже використовували такі ракети для атак на Одещині та Миколаївщині.

Втім, у Генштабі підкреслюють, що попри тривалі ракетні удари рф, наші сили ППО стають міцнішими. Зокрема, шляхом постачання сучасного озброєння та військової техніки.