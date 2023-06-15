Масла, бездомные животные и разрушение домов - МВД назвало новые вызовы на затопленной Херсонщине

https://racurs.ua/n184115-masla-bezdomnye-jivotnye-i-razrushenie-domov-mvd-nazvalo-novye-vyzovy-na-zatoplennoy-hersonschine.html

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Десятий день на Херсонщині тривають роботи з ліквідації наслідків підтоплення, викликаного руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

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Вода поступово відходить і люди вже повертаються до своїх домівок. Вода відходить, але з’являються нові виклики. У МВС 15 червня розповіли, що зараз відбувається на Херсонщині.

Після падіння рівня води, Херсонщина зіткнулася із новими проблемами.

Перша — це мастило з машинного залу Каховської ГЕС, якого вилилося 150 тонн. Друга — це епідеміологічна ситуація.

Підтопленими залишаються 1 тис. 800 будинків. Найближчими днями рятувальники закінчать відкачувати воду з осель.

Очільник МВС Ігор Клименко звернувся з проханням вакцинувати тварин.

Тільки по Херсонській області завезено додатково 7000 доз вакцини від сказу і ми готові виїхати до тих людей, які не можуть самостійно звернутися до ветеринарних клінік, — сказав міністр.

Випадків холери та інших небезпечних хвороб в зоні рятувальної операції не виявлено.

У тимчасово окупованих Олешках на лівому березі вода відступає, але багато будинків при цьому руйнуються, точної інформації про загиблих наразі немає. Постраждалих від затоплення вивозять у Лазурне та Скадовськ.

Про це в розмові з кореспондентом «Укрінформу» повідомив мер Олешків Євген Рищук. Він додав, що у громаді є проблема з питною водою, а також що інформацію отримувати важко, адже для людей в окупації це становить небезпеку — за це загарбники можуть покарати.