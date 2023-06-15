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Мастило, бездомні тварини і руйнування будинків - МВС назвало нові виклики на затопленій Херсонщині
Мастило, бездомні тварини і руйнування будинків — МВС назвало нові виклики на затопленій Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n184115-mastylo-bezdomni-tvaryny-i-ruynuvannya-budynkiv-mvs-nazvalo-novi-vyklyky-na-zatopleniy.htmlРакурс
Десятий день на Херсонщині тривають роботи з ліквідації наслідків підтоплення, викликаного руйнуванням дамби Каховської ГЕС.
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Вода поступово відходить і люди вже повертаються до своїх домівок. Вода відходить, але з’являються нові виклики. У МВС 15 червня розповіли, що зараз відбувається на Херсонщині.
Після падіння рівня води, Херсонщина зіткнулася із новими проблемами.
Перша — це мастило з машинного залу Каховської ГЕС, якого вилилося 150 тонн. Друга — це епідеміологічна ситуація.
Підтопленими залишаються 1 тис. 800 будинків. Найближчими днями рятувальники закінчать відкачувати воду з осель.
Очільник МВС Ігор Клименко звернувся з проханням вакцинувати тварин.
Тільки по Херсонській області завезено додатково 7000 доз вакцини від сказу і ми готові виїхати до тих людей, які не можуть самостійно звернутися до ветеринарних клінік, — сказав міністр.
Випадків холери та інших небезпечних хвороб в зоні рятувальної операції не виявлено.
У тимчасово окупованих Олешках на лівому березі вода відступає, але багато будинків при цьому руйнуються, точної інформації про загиблих наразі немає. Постраждалих від затоплення вивозять у Лазурне та Скадовськ.
Про це в розмові з кореспондентом «Укрінформу» повідомив мер Олешків Євген Рищук. Він додав, що у громаді є проблема з питною водою, а також що інформацію отримувати важко, адже для людей в окупації це становить небезпеку — за це загарбники можуть покарати.
В Олешках сьогодні мали ховати 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами.
Про це повідомив журналіст, засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко, який був серед волонтерів, допомогли людям після підриву ГЕС.
Тобто, якщо на правому березі 10 смертей, то лише в Олешках вже 69 і це тільки ті, кого вже ідентифікували. Ми прийняли кількох людей, яким після підриву Каховської ГЕС вдалось втекти з окупації, вони перепливли Дніпро й опинилися на деокупованій частині Херсонщини. Вони розповідали, що відбувалось в Олешках і там йшлося про абсолютно страшні речі. Від пострілів у бік тих, хто намагався евакуюватися, до повної заборони виїзду з Олешок, Голої Пристані, сіл навколо, — заявив Логвиненко.