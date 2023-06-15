Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ продвинулись почти на километр на Бердянском и Мариупольском направлениях – Маляр
ВСУ продвинулись почти на километр на Бердянском и Мариупольском направлениях — Малярhttps://racurs.ua/n184117-vsu-prodvinulis-pochti-na-kilometr-na-berdyanskom-i-mariupolskom-napravleniyah-malyar.htmlРакурс
Станом на зараз триває наступ та оборонні дії Сил оборони України на різних напрямках.
.
На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ, повідомила 15 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона розповіла, що:
- На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка — Ягідне, є успіх;
- На Бердянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії;
- На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному;
- На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки;
- На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.
За добу росіяни збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.
Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу, — констатувала Маляр.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...