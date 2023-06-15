ВСУ продвинулись почти на километр на Бердянском и Мариупольском направлениях – Маляр

https://racurs.ua/n184117-vsu-prodvinulis-pochti-na-kilometr-na-berdyanskom-i-mariupolskom-napravleniyah-malyar.html

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Станом на зараз триває наступ та оборонні дії Сил оборони України на різних напрямках.

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На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ, повідомила 15 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона розповіла, що:

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка — Ягідне, є успіх;

На Бердянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії;

На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному;

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки;

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

За добу росіяни збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.