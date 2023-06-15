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ЗСУ просунулися майже на кілометр на Бердянському та Маріупольському напрямках

ЗСУ просунулися майже на кілометр на Бердянському та Маріупольському напрямках — Маляр

15 чер 2023, 19:41
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Станом на зараз триває наступ та оборонні дії Сил оборони України на різних напрямках.


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На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ, повідомила 15 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона розповіла, що:

  • На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка — Ягідне, є успіх;
  • На Бердянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії;
  • На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному;
  • На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки;
  • На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

За добу росіяни збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу, — констатувала Маляр.

Джерело: Ракурс


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