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У ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні
У ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні — є просування біля Вугледара (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n184107-u-zsu-povidomyly-pro-rezultaty-nastupu-na-pivdni-ie-prosuvannya-bilya-vugledara-karta.htmlРакурс
Українські підрозділи просунулися під Вугледаром.
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Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.
Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запорізькому напрямку.
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами, на Мелітопольському напрямку українські війська просунулись до 3 км. Взято під контроль 22 кв. км та звільнено село Лобкове.
На Бердянському напрямку українські воїни звільнили 6 населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Білогорівка. Контроль відновлено над 81 кв. км.
15 червня морпіхи знищили російський вертоліт «Алігатор». Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського урахили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор», — повідомили у Військово-морських силах.