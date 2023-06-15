Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні

У ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні — є просування біля Вугледара (КАРТА)

15 чер 2023, 16:16
999

Українські підрозділи просунулися під Вугледаром.


.

Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, на Мелітопольському напрямку українські війська просунулись до 3 км. Взято під контроль 22 кв. км та звільнено село Лобкове.

На Бердянському напрямку українські воїни звільнили 6 населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Білогорівка. Контроль відновлено над 81 кв. км.

15 червня морпіхи знищили російський вертоліт «Алігатор». Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського урахили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор», — повідомили у Військово-морських силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів