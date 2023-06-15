У ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні

Українські підрозділи просунулися під Вугледаром.

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Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, на Мелітопольському напрямку українські війська просунулись до 3 км. Взято під контроль 22 кв. км та звільнено село Лобкове.

На Бердянському напрямку українські воїни звільнили 6 населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Білогорівка. Контроль відновлено над 81 кв. км.