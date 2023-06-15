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Министры обороны и военные озвучили итоги по результатам заседания «Рамштайн», фото - Ллойд Остин
Министры обороны и военные озвучили итоги по результатам заседания «Рамштайн»https://racurs.ua/n184119-ministry-oborony-i-voennye-ozvuchili-itogi-po-rezultatam-zasedaniya-ramshtayn.htmlРакурс
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